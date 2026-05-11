Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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11.05.2026 10:01:57

Infineon Startup Challenge 2026 rückt humanoide Robotik in den Fokus

München, 11. Mai 2026  Mit der Startup Challenge bringt Infineon vielversprechende Gründerteams und junge Hightech-Unternehmen aus aller Welt zusammen, um gemeinsam an einem hochaktuellen Thema zu arbeiten: humanoide Robotik. Die Challenge ist ein strukturiertes Innovationsprogramm, um technologische Konzepte gezielt in Richtung marktreifer Anwendungen weiterzuentwickeln. Sie ist Teil des weltweiten Infineon Co-Innovation Programms, in dem Infineon als Technologie- und Entwicklungspartner Innovationen gemeinsam mit Startups vorantreibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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