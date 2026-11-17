Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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17.11.2026 10:01:32
Infineon steigert die Effizienz batteriebetriebener Geräte mit einem Magnetschalter mit extrem niedrigem Stromverbrauch
München 17. November 2026 Die Infineon Technologies AG erweitert ihr XENSIV-Magnetsensorportfolio um den TMR-basierten Magnetschalter TLV55624-1O. Das Bauelement kombiniert einen extrem niedrigen Stromverbrauch mit direktem Lastschalten in einer einzigen Komponente. Dies reduziert den Standby-Verbrauch in jederzeit einsatzbereiten Systemen und kann die Anzahl externer Komponenten auf Systemebene verringern. Der TLV55624-1O richtet sich an batteriebetriebene Geräte im Gesundheits- und Consumer-Bereich, die eine lange Lagerfähigkeit, geringe Abmessungen und ein zuverlässiges Aufwachen aus dem Stand-By Modus erfordern. Typische Anwendungen sind Pflaster zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM), medizinische Einwegprodukte, Wearables, smarte Brillen, AR/VR-Geräte und Hörhilfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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