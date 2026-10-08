Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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08.10.2026 10:21:33
Infineon stellt 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung für Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern vor
München, 8. Oktober 2026 Der rasant steigende Rechenleistungsbedarf von KI-Anwendungen verändert die Leistungsanforderungen moderner Rechenzentren grundlegend. Steigende GPU-Leistungspegel und dichtere Rack-Konfigurationen treiben den Wandel hin zu 800-VDC- bzw. ±400-VDC-Stromversorgungsarchitekturen voran. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bringt die Infineon Technologies AG eine 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung (Power Supply Unit; PSU) für Server-ODMs und -OEMs auf den Markt. Das Referenzdesign erfüllt die Anforderungen der OCP Open Rack V3 (ORV3)-Spezifikation sowie moderner KI-Server-Rack-Architekturen und erweitert damit das umfassende Portfolio von Infineon für die Stromversorgung von KI-Servern. Die Lösung hilft Entwicklern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Leistungsdichte, Effizienz und das thermische Verhalten auf Rack-Ebene zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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