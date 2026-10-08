Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 10:21:33

Infineon stellt 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung für Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern vor

München, 8. Oktober 2026  Der rasant steigende Rechenleistungsbedarf von KI-Anwendungen verändert die Leistungsanforderungen moderner Rechenzentren grundlegend. Steigende GPU-Leistungspegel und dichtere Rack-Konfigurationen treiben den Wandel hin zu 800-VDC- bzw. ±400-VDC-Stromversorgungsarchitekturen voran. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bringt die Infineon Technologies AG eine 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung (Power Supply Unit; PSU) für Server-ODMs und -OEMs auf den Markt. Das Referenzdesign erfüllt die Anforderungen der OCP Open Rack V3 (ORV3)-Spezifikation sowie moderner KI-Server-Rack-Architekturen und erweitert damit das umfassende Portfolio von Infineon für die Stromversorgung von KI-Servern. Die Lösung hilft Entwicklern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Leistungsdichte, Effizienz und das thermische Verhalten auf Rack-Ebene zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Infineon AG 58,01 -5,03% Infineon AG
Infineon Technologies AG (Spons. ADRS) 57,50 -4,96% Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen