Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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12.10.2026 16:01:31
Infineon stellt zuverlässigen Hot-Swap-Controller (XDP8HD40S-1) für KI-Serverarchitekturen basierend auf 800 VDC vor
München, 12. Oktober 2026 Infineon stellt den XDP8HD40S-1 vor, einen Hochspannungs-Hot-Swap-Controller für den digitalen Schutz und die Überwachung von Strompfaden in KI-Serverarchitekturen, die mit ±400 Volt und 800 Volt Gleichspannung (VDC) betrieben werden. Mit der Skalierung von KI-Clustern von 48 V hin zu höheren Rack-Leistungsstufen gewinnt eine zuverlässige Hot-Swap-Funktionalität zunehmend an Bedeutung für einen unterbrechungsfreien Systembetrieb. Der XDP8HD40S-1 ermöglicht eine sichere Verbindung und Trennung von Leistungsmodulen, Wandlern, Grafikprozessoren (GPUs) und Server-Subsystemen unter Beibehaltung der Systemintegrität. Damit erweitert das Bauteil das Leistungshalbleiterportfolio von Infineon, das Silizium (Si), Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) umfasst, um eine zusätzliche Schutz- und Überwachungsebene für skalierbare KI-Infrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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