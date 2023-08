Infineon stockt Investition in Werk in Malaysia deutlich auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chiphersteller Infineon will in Malaysia die weltweit größte 200-Millimeter-"SiC (Siliziumkarbid) Power Fab" errichten. Dazu soll die Fertigung in Kulim über die ursprünglich im Februar 2022 angekündigte Investition hinaus deutlich ausgebaut werden, wie der DAX-Konzern ankündigte. Infineon wird in den kommenden fünf Jahren den Angaben zufolge zusätzlich bis zu 5 Milliarden Euro in Kulim investieren.

Unterstützt werde der geplante Ausbau durch neue Produktentscheidungen von Kunden (Design-Wins) in den Bereichen Automobil und Industrie in Höhe von rund 5 Milliarden Euro sowie durch rund 1 Milliarden Euro an Vorauszahlungen von bestehenden und neuen Kunden. Die Vorauszahlungen sollen in den kommenden Jahren positiv zum Cashflow beitragen und in Verbindung mit den vereinbarten Absatzmengen bis spätestens 2030 vollständig zurückgezahlt werden, so Infineon.

Das jährliche SiC-Umsatzpotenzial bis zum Ende des Jahrzehnts sieht Infineon bei rund 7 Milliarden Euro. Infineon will bis dahin einen SiC-Marktanteil von 30 Prozent erreichen, und zeigte sich zuversichtlich, dass der SiC-Umsatz im Geschäftsjahr 2025 über dem Ziel von 1 Milliarde Euro liegen wird.

"Der Markt für Siliziumkarbid wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen. Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt", sagte Vorstandsvorsitzender Jochen Hanebeck.

August 03, 2023