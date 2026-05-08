Infineon Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Infineon Technologies ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infineon Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,46 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,442 USD sowie einen Umsatz von 4,47 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at