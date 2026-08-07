Infineon Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Infineon Technologies präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Infineon Technologies 4,85 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,518 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4,78 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at