Infineon Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Infineon Technologies hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Infineon Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 4,26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 4,26 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at