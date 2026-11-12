Infineon Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Infineon Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Infineon Technologies im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon Technologies 4,61 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,686 USD sowie einen Umsatz von 5,29 Milliarden USD belaufen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte Infineon Technologies einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Infineon Technologies 19,00 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD und einen Umsatz von 18,47 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at