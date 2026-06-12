Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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12.06.2026 10:23:22
Infineon to open 5 billion euro chip fab as part of EU sovereignty push
It benefits from soaring demand for power chips used in AI data centres, which will be produced at the facilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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12.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.06.26