Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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12.06.2026 10:23:22

Infineon to open 5 billion euro chip fab as part of EU sovereignty push

It benefits from soaring demand for power chips used in AI data centres, which will be produced at the facilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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