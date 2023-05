Infineon übernimmt mit Imagimob den führenden Anbieter für Tiny Machine Learning und stärkt sein Angebot an eingebetteten KI-Lösungen

München, Deutschland und Stockholm, Schweden – 16. Mai 2023 – Die Infineon Technologies AG gab heute die Übernahme des in Stockholm ansässigen Startups Imagimob AB bekannt, eines führenden Plattformanbieters für Machine-Learning-Lösungen für Edge-Geräte. Mit dieser Übernahme baut Infineon seine Position als Anbieter führender Machine-Learning- (ML-) Lösungen weiter aus und ergänzt sein KI-Angebot nochmals deutlich. Imagimob bietet eine End-to-End-Toolchain für maschinelles Lernen an. Diese ist äußerst flexibel, einfach zu bedienen und legt den Schwerpunkt auf die Bereitstellung von ML-Modellen in Produktionsqualität. Infineon erwirbt 100 % der Anteile an dem Unternehmen. Über die Höhe des Investments wurde Stillschweigen vereinbart.