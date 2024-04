Infineon und Amkor vertiefen Partnerschaft und stärken europäische Lieferkette für Halbleiterlösungen

München, Deutschland; Tempe, Arizona, USA; Porto, Portugal – 08. April 2024 – Die Infineon Technologies AG, ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT), stärkt den ausgelagerten Bereich seiner Backend-Fertigung in Europa und verkündete eine mehrjährige Partnerschaft mit Amkor Technology, Inc. (Nasdaq: AMKR), einem führenden Anbieter von Halbleiter-Packaging- und Testdienstleistungen. Beide Unternehmen haben sich auf den Betrieb eines gemeinsamen Packaging- und Testzentrums am Standort von Amkor in Porto geeinigt. Der Beginn der Fertigung ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 vorgesehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel