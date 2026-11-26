Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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26.11.2026 14:21:32
Infineon und AUSTRIACARD bringen Zahlungskarten mit LED-Inlays auf den Markt
München, 26. November 2026 Die Infineon Technologies AG und AUSTRIACARD arbeiten zusammen, um Banken und Kartenherstellern Zahlungskarten mit integrierter LED-Beleuchtung anzubieten. Dazu integriert AUSTRIACARD Infineons SECORA-Pay-Lösungen mit LED-Inlays in individuelle Kartendesigns. Die in der Karte integrierten LEDs leuchten auf, sobald das Produkt in die Nähe eines Bezahlterminals gehalten wird. Der Leuchteffekt macht kontaktloses Bezahlen zu einem Markenerlebnis. Gleichzeitig unterstützt die Lösung Kartenhersteller dabei, ihre Marken sichtbarer zu machen und ihr Portfolio zu differenzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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