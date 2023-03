Infineon und Delta Electronics arbeiten auf dem Gebiet der Elektromobilität zusammen; Memorandum of Understanding erweitert langfristige Partnerschaft von Industrie- auf Automobilanwendungen

München, 21. März 2023 – Die Infineon Technologies AG, führender Anbieter von Automotive-Halbleitern, und Delta Electronics Inc., das weltweit führende Unternehmen für Energie- und Leistungsmanagement mit Sitz in Taiwan, erweitern ihre langfristige Zusammenarbeit von industriellen auf automobile Anwendungen. Heute unterzeichneten beide Unternehmen ein Memorandum of Understanding zur Vertiefung der gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten, um effizientere und leistungsfähigere Lösungen für den schnell wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge (EV) anzubieten. Die Vereinbarung umfasst eine breite Palette von Bauteilen wie diskrete Hoch- und Niederspannungshalbleiter und Leistungsmodule sowie Mikrocontroller, die in EV-Antriebsanwendungen wie dem Wechselrichter, DC-DC-Wandler und On-Board-Ladegeräten eingesetzt werden.