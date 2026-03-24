Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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24.03.2026 12:21:31
Infineon und DG Matrix nutzen Siliziumkarbid-Technologie zur Weiterentwicklung von Energieinfrastruktur für KI-Rechenzentren
Infineon und DG Matrix treiben gemeinsam Solid-State-Transformer-Technologie für KI-Rechenzentren und industrielle Anwendungen voranSolid-State-Transformer (SSTs) sind fortschrittliche Leistungsumrichter, die konventionelle Transformatoren durch halbleiterbasierte Elektronik ersetzen und dadurch eine wesentlich effizientere Energieumwandlung ermöglichenSiliziumkarbid‑Leistungshalbleiter von Infineon verbessern Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit der Solid‑State‑Transformer‑Plattform von DG MatrixMünchen, Deutschland 24. März 2026 Die Infineon Technologies AG und DG Matrix, ein weltweit führender Anbieter von Solid‑State‑Transformatoren (SSTs), steigern gemeinsam die Effizienz der Stromumwandlung bei der Anbindung von KI‑Rechenzentren und industriellen Anwendungen an das öffentliche Stromnetz. Im Rahmen der Zusammenarbeit setzt DG Matrix in seiner Multi-Port-Solid-State-Transformer-Plattform Interport modernste Siliziumkarbid (SiC)-Technologie von Infineon ein. Dies stärkt die Halbleiter‑Lieferkette von DG Matrix und erhöht die Effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässigkeit seiner SST‑Systeme weltweit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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