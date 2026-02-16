Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

16.02.2026 10:01:40

Infineon und die BMW Group gestalten mit der Neuen Klasse gemeinsam die Zukunft softwaredefinierter Fahrzeuge

    Infineon leistet mit Komponenten für Zentralcomputer, schnelle Datenübermittlung und effizientes Energiemanagement wichtigen Beitrag zur innovativen Architektur der Neuen Klasse der BMW Group    Zentralisierte Rechner sorgen durch schnellere Datenverarbeitung und geringere Latenzen für geschmeidigeres Fahrverhalten, größere Reichweite und einfachere Updates    Zonale Struktur reduziert Kabelbaum um 600 Meter und steigert Effizienz durch intelligente Stromverteilung um rund 20 ProzentMünchen, 16. Februar 2026  Die Infineon Technologies AG trägt entscheidend zur innovativen Architektur für softwaredefinierte Fahrzeuge bei, die die BMW Group mit der Neuen Klasse auf die Straße bringt. Diese Plattform kombiniert Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit und setzt dadurch neue Maßstäbe in individueller Mobilität. Die integrierte und flexible Elektrik/Elektronik-Architektur (E/E-Architektur) der Neuen Klasse ist zukunftsweisend für sicherere, intelligentere und nachhaltigere Mobilitätslösungen. Infineon ermöglicht darin mit seinen Komponenten eine ebenso performante wie zuverlässige Rechenleistung, schnelle Datenverbindungen sowie ein intelligentes und effizientes Energiemanagement. Auf seiner Hauptversammlung (19. Februar) wird Infineon seinen Aktionären diese Beiträge anhand des BMW iX3, des ersten Modells der Plattform, demonstrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
05.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
