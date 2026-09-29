Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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29.09.2026 10:21:33
Infineon und Eaton nutzen Siliziumkarbid-Technologie zur Weiterentwicklung von Solid-State-Transformern für 800-VDC- KI-Rechenzentren
Infineon und Eaton treiben gemeinsam Solid-State-Transformer (SST)-Technologie voran Zusammenarbeit adressiert die Nachfrage nach effizienteren Lösungen zur Stromumwandlung in KI-Rechenzentren Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter von Infineon verbessern Effizienz, Leistungsdichte und Systemzuverlässigkeit der SST-Plattform von Eaton München, 29. September 2026 Die Infineon Technologies AG liefert Siliziumkarbid (SiC)-Leistungshalbleiter an Eaton, ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, für dessen Medium-Voltage-Solid-State Transformer (MVSST) 2.0-Plattform. Die Plattform ist für den Einsatz in den Regionen APAC und EMEA ausgelegt. Die Zusammenarbeit soll die Effizienz und Zuverlässigkeit der Energieumwandlung steigern, die für die Anbindung von KI-Rechenzentren an das Stromnetz erforderlich ist. Im Fokus stehen dabei 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (VDC) für Rechenzentren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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