Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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26.10.2026 13:21:33
Infineon und Enphase Energy kündigen weltweit erste 900-V-GaN-Bidirektionalschalter für Solid-State-Transformer in KI-Rechenzentren an
München, 26. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG liefert die weltweit ersten monolithischen bidirektionalen 900-V-GaN-Schalter (bi-directional switch, BDS) an Enphase Energy, ein globales Energietechnologie-Unternehmen. Die Bauteile werden in den Solid-State-Transformer (SST)-Leistungsmodulen von Enphase eingesetzt. Durch die Erweiterung des Spannungsbereichs der GaN-Technologie auf 900 V bei gleichzeitigem Erhalt ihrer Hochfrequenz-Schalteigenschaften ermöglichen die Schalter hocheffiziente und kompakte Leistungswandlungsarchitekturen für neue Anwendungen, darunter KI-Rechenzentren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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