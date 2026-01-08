Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

08.01.2026 10:21:26

Infineon und HL Klemove unterzeichnen Memorandum of Understanding (MoU) im Bereich softwaredefinierte Fahrzeuge

München, 8. Januar 2026  Die Infineon Technologies AG und HL Klemove haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich Automotive-Technologien weiter auszubauen. Ziel der Partnerschaft ist es, das Halbleiter-Know-how und Systemverständnis von Infineon mit den Kompetenzen von HL Klemove im Bereich fortschrittlicher autonomer Fahrsysteme zu bündeln. Damit wollen die Unternehmen Innovationen in der Elektronikarchitektur von Fahrzeugen beschleunigen, die für softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) notwendig sind, und autonome Fahrzeugtechnologien weiter vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Nachrichten zu Infineon AG

