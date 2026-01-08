Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
08.01.2026 10:21:26
Infineon und HL Klemove unterzeichnen Memorandum of Understanding (MoU) im Bereich softwaredefinierte Fahrzeuge
München, 8. Januar 2026 Die Infineon Technologies AG und HL Klemove haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich Automotive-Technologien weiter auszubauen. Ziel der Partnerschaft ist es, das Halbleiter-Know-how und Systemverständnis von Infineon mit den Kompetenzen von HL Klemove im Bereich fortschrittlicher autonomer Fahrsysteme zu bündeln. Damit wollen die Unternehmen Innovationen in der Elektronikarchitektur von Fahrzeugen beschleunigen, die für softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) notwendig sind, und autonome Fahrzeugtechnologien weiter vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)