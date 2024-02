Infineon und Honda gehen strategische Kooperation ein und unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei Automotive-Halbleiterlösungen

München und Tokio, Japan – 1. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Honda Motor Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zum Aufbau einer strategischen Zusammenarbeit unterzeichnet. Honda entscheidet sich für Infineon als Halbleiterpartner, um künftige Produkt- und Technologie-Roadmaps aufeinander abzustimmen. Die beiden Unternehmen vereinbaren außerdem, ihre Gespräche über die Versorgungssicherheit von Halbleitern fortzusetzen, den gegenseitigen Wissenstransfer zu fördern und bei Projekten zusammenzuarbeiten, mit denen die Markteinführung von Technologien beschleunigt werden soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel