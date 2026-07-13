Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
13.07.2026 08:21:27
Infineon und LS ELECTRIC entwickeln gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom-Infrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen Stromwandlungslösungen für Energiespeicher, Solid-State-Transformer und Solid-State-Circuit Breaker Die Halbleiter von Infineon tragen dazu bei, Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von Gleichstrom-Infrastruktursystemen zu verbessernSeoul, Korea, 13. Juli 2026 Die Infineon Technologies AG und LS ELECTRIC haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um gemeinsam hocheffiziente Gleichstrom (DC)-Energieinfrastrukturlösungen für KI-Rechenzentren und Stromnetze der nächsten Generation zu entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Infineon-Aktie im Fokus: So nutzt der Konzern den Halbleiter-Aufschwung (finanzen.at)