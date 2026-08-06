Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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06.08.2026 10:21:27
Infineon und MediaTek schaffen die Basis für Smart Cockpits in Fahrzeugen der nächsten Generation
München, 6. August 2026 Infineon Technologies und MediaTek arbeiten gemeinsam an fortschrittlichen, KI-gestützten Cockpit- und Infotainmentlösungen in künftigen Fahrzeugen. Im Rahmen dieser Kooperation hat MediaTek den Infineon 512-Mb-Quad-SPI-NOR-Flash, eine NOR-Flash-Speicherlösung in Automotive-Qualität, für seine Dimensity Auto Cockpit-Plattform C-X1 qualifiziert. Damit steht das Infineon-Bauteil Automobilherstellern, Tier-1-Zulieferern und Designpartnern als freigegebene und einfach einsetzbare Speicheroption für die Entwicklung von Smart-Cockpit-Systemen der nächsten Generation zur Verfügung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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