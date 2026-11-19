Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
19.11.2026 10:21:32
Infineon und Megmeet arbeiten an 800-VDC-Stromversorgungsarchitekturen für KI-Rechenzentren
München, 19. November 2026 Die Infineon Technologies AG und Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. treiben gemeinsam die Entwicklung von 800-VDC-Stromversorgungsarchitekturen für Rechenzentren voran. Megmeet wird die CoolSiC MOSFETs G2 von Infineon in seiner dreiphasigen Power-Shelf-Lösung für KI-Anwendungen einsetzen, um eine höhere Energieeffizienz und Leistungsdichte in zukünftigen Stromversorgungssystemen für KI-Rechenzentren ermöglichen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem Server-Netzteile (Power Supply Unit; PSUs), Zwischenkreiswandler (Intermediate Bus Converter; IBCs) und Solid-State-Transformer (SSTs).Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|48,16
|-0,68%
|Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|46,60
|-2,10%