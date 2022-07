Infineon und Oxford Ionics entwickeln gemeinsam führende Ionenfallen-Quantenprozessoren

München, Deutschland – 6. Juli 2022 – Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und Oxford Ionics geben die Zusammenarbeit zum Entwickeln von hochperformanten und vollintegrierten Quantenprozessoren (Quantum Processing Units, QPUs) bekannt. Hierbei wird die einzigartige elektronische Qubit-Steuerung (EQC) von Oxford Ionics kombiniert mit den weltweit führenden Engineering- und Fertigungsfähigkeiten von Infineon sowie der Expertise in der Quantentechnologie. Dies schafft die Grundlagen für die industrielle Herstellung von QPUs mit Hunderten von Qubits in den nächsten fünf Jahren. Ziel ist es, die Quantencomputing-Technologie aus dem Forschungslabor zu holen und in die Industrieanwendung zu überführen.