Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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02.09.2026 10:21:33
Infineon und Skeleton entwickeln Solid-State-Transformer und Sidecar-Systeme für höhere Resilienz von KI-Rechenzentren
München, 2. September 2026 Die Infineon Technologies AG und Skeleton Technologies, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Energiespeichersystemen unter anderem für KI-Rechenzentren, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Zusammenarbeit bei hocheffizienten und resilienten Stromversorgungslösungen für moderne Rechenzentren unterzeichnet. Das rasante Wachstum von KI, der steigende Energiebedarf und die Notwendigkeit hochzuverlässiger digitaler Infrastrukturen treiben die Entwicklung einer neuen Generation von Energiearchitekturen voran. Solid-State-Transformer (SSTs) und leistungsstarke Sidecar-Systeme gewinnen dabei als zentrale Bestandteile der Infrastruktur von KI-Rechenzentren zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen eine effizientere Energieumwandlung vom Stromnetz bis zum Prozessorkern sowie eine höhere Systemresilienz. Vor diesem Hintergrund wollen beide Unternehmen diese Technologien gemeinsam weiterentwickeln, um Energieeffizienz, Systemleistung und Verfügbarkeit entlang der gesamten Stromversorgungskette zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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