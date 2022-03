Infineon und Sleepiz ermöglichen hochpräzise Schlafüberwachung zu Hause auf Basis von Radartechnologie

München – 10. März 2022 – Milliarden Menschen haben Schlafprobleme. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge leiden allein etwa eine Milliarde Menschen an Schlafapnoe, an nächtlichen Atemaussetzern. Sie können zu verschiedenen Beschwerden wie Schnarchen und Tagesmüdigkeit, aber auch zu gravierenden gesundheitlichen Folgen wie Herzproblemen oder Diabetes führen. Die Diagnose von Schlafapnoe ist schwierig und erfordert oft die Beobachtung eines Patienten in einem Schlaflabor – eine stressige Situation, die zu Irritationen und verfälschten Ergebnissen führen kann.