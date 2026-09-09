Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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09.09.2026 13:51:32
Infineon und SolarEdge erweitern Zusammenarbeit um halbleiterbasierten Schutz für 800-VDC-KI-Rechenzentren
Unternehmen erweitern Zusammenarbeit auf Solid-State-Circuit-Breaker (SSCB)-Technologie im Einklang mit führenden Branchenstandards für 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (VDC) SSCB-Technologie trennt Fehler in Gleichstromnetzen um ein Vielfaches schneller als elektromechanische Schutzschalter und adressiert damit eine der zentralen Herausforderungen bei der Einführung von Hochspannungs-Gleichstromarchitekturen Zusammenarbeit treibt durchgängige Gleichstromarchitektur voran, vom Mittelspannungsnetzanschluss über die Energieverteilung bis zum Rack, für höhere Leistungsdichte, größere Zuverlässigkeit und geringere Umweltbelastung in KI-Rechenzentren München und Milpitas, Kalifornien, 9. September 2026 Die Infineon Technologies AG und SolarEdge Technologies, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen, erweitern ihre Zusammenarbeit. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen die Solid-State-Circuit-Breaker (SSCB)-Technologie für die Hochspannungs-Gleichstromverteilung in KI- und Hyperscale-Rechenzentren weiter. Die Zusammenarbeit adressiert eine zentrale Herausforderung bei der Einführung von 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (VDC): Der sichere Betrieb zunehmend leistungsdichter Infrastrukturen erfordert eine äußerst schnelle Fehlerisolierung, um Selektivität bei gleichzeitig hoher Effizienz zu erreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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