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09.09.2026 13:51:32

Infineon und SolarEdge erweitern Zusammenarbeit um halbleiterbasierten Schutz für 800-VDC-KI-Rechenzentren

 Unternehmen erweitern Zusammenarbeit auf Solid-State-Circuit-Breaker (SSCB)-Technologie im Einklang mit führenden Branchenstandards für 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (VDC)  SSCB-Technologie trennt Fehler in Gleichstromnetzen um ein Vielfaches schneller als elektromechanische Schutzschalter und adressiert damit eine der zentralen Herausforderungen bei der Einführung von Hochspannungs-Gleichstromarchitekturen  Zusammenarbeit treibt durchgängige Gleichstromarchitektur voran, vom Mittelspannungsnetzanschluss über die Energieverteilung bis zum Rack, für höhere Leistungsdichte, größere Zuverlässigkeit und geringere Umweltbelastung in KI-Rechenzentren München und Milpitas, Kalifornien, 9. September 2026  Die Infineon Technologies AG und SolarEdge Technologies, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Energielösungen, erweitern ihre Zusammenarbeit. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen die Solid-State-Circuit-Breaker (SSCB)-Technologie für die Hochspannungs-Gleichstromverteilung in KI- und Hyperscale-Rechenzentren weiter. Die Zusammenarbeit adressiert eine zentrale Herausforderung bei der Einführung von 800-Volt-Gleichstromarchitekturen (VDC): Der sichere Betrieb zunehmend leistungsdichter Infrastrukturen erfordert eine äußerst schnelle Fehlerisolierung, um Selektivität bei gleichzeitig hoher Effizienz zu erreichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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