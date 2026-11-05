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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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05.11.2026 11:21:32

Infineon und SOLUM vertiefen Zusammenarbeit bei HVDC-Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren

München, Deutschland, und Seoul, Südkorea  5. November 2026  Infineon und SOLUM haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre bestehende Zusammenarbeit bei Hochvolt-Gleichstrom-Lösungen (HVDC) für KI-Rechenzentren zu vertiefen. Aufbauend auf ihrer laufenden technischen Kooperation planen die Unternehmen, ihre Arbeit auf drei zentrale Anwendungen der Stromversorgung auszuweiten: Zwischenkreiswandler (Intermediate Bus Converter, IBC), Batterie-Backup-Einheiten (Battery Backup Units, BBU) und Netzteile (Power Supply Units, PSU).Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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