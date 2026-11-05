Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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05.11.2026 11:21:32
Infineon und SOLUM vertiefen Zusammenarbeit bei HVDC-Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren
München, Deutschland, und Seoul, Südkorea 5. November 2026 Infineon und SOLUM haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre bestehende Zusammenarbeit bei Hochvolt-Gleichstrom-Lösungen (HVDC) für KI-Rechenzentren zu vertiefen. Aufbauend auf ihrer laufenden technischen Kooperation planen die Unternehmen, ihre Arbeit auf drei zentrale Anwendungen der Stromversorgung auszuweiten: Zwischenkreiswandler (Intermediate Bus Converter, IBC), Batterie-Backup-Einheiten (Battery Backup Units, BBU) und Netzteile (Power Supply Units, PSU).Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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Nachrichten zu Infineon AG
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06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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06.11.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
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06.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
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|30.09.26
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|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|04.11.26
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|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|08.09.26
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