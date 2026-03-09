Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
09.03.2026 07:01:30
Infineon und Subaru erhöhen Echzeitleistung von Fahrerassistenzsystemen und verbessern Fahrsicherheit
München und Tokio, 9. März 2026 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die Subaru Corporation arbeiten gemeinsam daran, Fahrsicherheit, Systemvertrauen und Komfort in künftigen Fahrzeugen von Subaru weiter zu erhöhen. Infineon leistet dabei einen wichtigen Beitrag sowohl in Subarus Fahrerassistenzsystemen als auch in der Fahrwerksteuerung: Der neueste AURIX Mikrocontroller von Infineon ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Verarbeitung von Fahrzeug- und Sensorinformationen und verbessert so die Echtzeitfähigkeit von Subarus zukünftigem integrierten Steuergerät für diese Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Infineon-Aktie schwächer: UBS senkt Bewertung (dpa-AFX)
|
06.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|05.02.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Infineon Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|38,49
|-1,77%