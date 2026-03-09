Infineon Aktie

Infineon und Subaru erhöhen Echzeitleistung von Fahrerassistenzsystemen und verbessern Fahrsicherheit

München und Tokio, 9. März 2026  Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die Subaru Corporation arbeiten gemeinsam daran, Fahrsicherheit, Systemvertrauen und Komfort in künftigen Fahrzeugen von Subaru weiter zu erhöhen. Infineon leistet dabei einen wichtigen Beitrag sowohl in Subarus Fahrerassistenzsystemen als auch in der Fahrwerksteuerung: Der neueste AURIX Mikrocontroller von Infineon ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Verarbeitung von Fahrzeug- und Sensorinformationen und verbessert so die Echtzeitfähigkeit von Subarus zukünftigem integrierten Steuergerät für diese Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
06.03.26 Infineon Neutral UBS AG
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
