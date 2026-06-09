Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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09.06.2026 09:21:28
Infineon und Vingroups VinRobotics schließen strategische Partnerschaft zur Entwicklung humanoider Roboter
München und Hanoi, Vietnam 9. Juni 2026 Die Infineon Technologies AG und VinRobotics haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur gemeinsamen Entwicklung humanoider Roboter unterzeichnet. VinRobotics wurde von Vingroup gegründet, dem größten privaten Mischkonzern Vietnams nach Umsatz, und bringt als spezialisiertes Unternehmen für intelligente Robotik fundierte regionale Expertise sowie industrielle Stärke in die Partnerschaft ein. Als Teil der Zusammenarbeit wird am Standort von VinRobotics in Hanoi ein gemeinsames Kompetenzzentrum eingerichtet, das als zentrale Plattform für Forschung, Entwicklung und Innovation in der humanoiden Robotik dienen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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