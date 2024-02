Infineon und Worksport kooperieren zur Reduzierung von Gewicht und Kosten von tragbaren Powerstationen mit GaN

München und West Seneca, NY, USA – 7. Februar 2024 – Die Infineon Technologies AG hat eine Zusammenarbeit mit Worksport Ltd. bekannt gegeben. Worksport wird in seinen tragbaren Powerstationen die GaN-Leistungshalbleiter GS-065-060-5-B-A von Infineon einsetzen, um Effizienz und Leistungsdichte zu erhöhen. Durch den Einsatz der GaN-Transistoren von Infineon kann das Gewicht und die Größe der Stromrichter reduziert werden, was wiederum die Systemkosten senkt. Außerdem wird Infineon Worksport bei der Optimierung von Schaltungen und Layout-Design unterstützen, um die Größe weiter zu reduzieren und die Leistungsdichte zu erhöhen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel