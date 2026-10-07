Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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07.10.2026 10:21:33
Infineon und ZuriQ vertiefen Partnerschaft zur Weiterentwicklung skalierbarer Quantenchips
Die Partnerschaft arbeitet an der nächsten Generation von Quantencomputern auf Basis gefangener Ionen Auf Basis jüngster Technologieerfolge treiben Infineon und ZuriQ die Skalierung von Quantenprozessoren für künftige kommerzielle Quantensysteme voran Die Zusammenarbeit verbindet die Expertise von Infineon in der Halbleiterfertigung mit der innovativen und hochskalierbaren Penning-Mikrofallenarchitektur von ZuriQ München, Deutschland/Zürich, Schweiz 7. Oktober 2026 Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die ZuriQ AG, ein Schweizer Quantencomputing-Unternehmen und Spin-off der ETH Zürich, weiten ihre Zusammenarbeit aus. Ziel ist es, skalierbare Hardware für Quantencomputing voranzutreiben. Die Partnerschaft verbindet die wegweisende Quantencomputing-Architektur von ZuriQ auf Basis gefangener Ionen mit der führenden Expertise von Infineon in der Halbleiterfertigung, in fortschrittlichen Aufbau- und Verbindungstechnologien sowie in der integrierten Photonik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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