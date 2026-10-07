Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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07.10.2026 10:21:33

Infineon und ZuriQ vertiefen Partnerschaft zur Weiterentwicklung skalierbarer Quantenchips

 Die Partnerschaft arbeitet an der nächsten Generation von Quantencomputern auf Basis gefangener Ionen  Auf Basis jüngster Technologieerfolge treiben Infineon und ZuriQ die Skalierung von Quantenprozessoren für künftige kommerzielle Quantensysteme voran  Die Zusammenarbeit verbindet die Expertise von Infineon in der Halbleiterfertigung mit der innovativen und hochskalierbaren Penning-Mikrofallenarchitektur von ZuriQ München, Deutschland/Zürich, Schweiz  7. Oktober 2026  Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und die ZuriQ AG, ein Schweizer Quantencomputing-Unternehmen und Spin-off der ETH Zürich, weiten ihre Zusammenarbeit aus. Ziel ist es, skalierbare Hardware für Quantencomputing voranzutreiben. Die Partnerschaft verbindet die wegweisende Quantencomputing-Architektur von ZuriQ auf Basis gefangener Ionen mit der führenden Expertise von Infineon in der Halbleiterfertigung, in fortschrittlichen Aufbau- und Verbindungstechnologien sowie in der integrierten Photonik.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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