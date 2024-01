Infineon vereinbart Kooperation mit Sinexcel für effizientere Energiespeicher

München und Shenzhen, China, 25. Januar 2024 – Die Infineon Technologies AG und Sinexcel Electric Co. mit Sitz in Shenzhen arbeiten künftig zusammen. Sinexcel Electric Co. ist ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungssystemen und Lösungen für das Energy Internet. Infineon wird Sinexcel seine branchenführenden 1200 V CoolSiC™ MOSFET-Leistungshalbleiter-Bauelemente liefern, in Kombination mit den kompakten EiceDRIVER™ 1200 V-Gate-Drive-ICs, um die Effizienz von Energiespeichersystemen weiter zu verbessern. Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG Zum vollständigen Artikel