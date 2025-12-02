Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

02.12.2025 11:01:25

Infineon verlängert den Vorstandsvertrag von Elke Reichart vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030

München  2. Dezember 2025  Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat den Vertrag von Elke Reichart (60), Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO ist Elke Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, die IT-Infrastruktur und die Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
