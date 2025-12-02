Infineon verlängert Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030

DOW JONES--Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.

December 02, 2025 05:16 ET (10:16 GMT)