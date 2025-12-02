Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 11:15:42

Infineon verlängert Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030

DOW JONES--Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 05:16 ET (10:16 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten