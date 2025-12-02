Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|
02.12.2025 11:15:42
Infineon verlängert Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030
DOW JONES--Infineon hat den Vertrag von Elke Reichart, Vorstandsmitglied und Chief Digitalization and Sustainability Officer (CDSO), vorzeitig bis zum 31. Oktober 2030 verlängert. Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 05:16 ET (10:16 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)