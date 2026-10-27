1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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27.10.2026 08:20:08
Infineon will 1,1 Milliarden Euro in Chip-Fabrik in Villach investieren
An dem Standort soll eine Hochvolumenfertigung für Halbleiter aus Galliumnitrid auf 300-Millimeter-Wafern entstehenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|UBS AG
|07.10.26
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|Deutsche Bank AG
|01.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
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|24.06.26
|1&1 Overweight
|Barclays Capital
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|1&1 Underperform
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|28.04.25
|1&1 Underperform
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|Bernstein Research
|14.02.25
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|Bernstein Research
|23.01.25
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|Bernstein Research
|13.07.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
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