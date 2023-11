Infineon will weiter wachsen - Rendite wird sinken

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon Technologies hat trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 (per Ende September) wie erwartet deutlich gesteigert. Im neuen Jahr rechnet der Chiphersteller zwar mit Wachstum, aber mit 3 Prozentpunkten weniger Marge, wie er in München mitteilte. Die Aktionäre sollen am Erfolg mit 35 Cent Dividende beteiligt werden, das sind 3 Cent mehr als im Vorjahr.

Infineon gelang im zurückliegenden Geschäftsjahr eine Steigerung des operativen Gewinns (Segmentergebnis) um 30 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte dank starken Wachstums in den Segmenten Automotive und Green Industrial Power um 15 Prozent auf 16,31 Milliarden Euro, so dass die viel beachtete Segmentergebnismarge 27,0 Prozent erreichte - nach 23,8 Prozent im Jahr zuvor. Netto stand ein Gewinn von 3,14 Milliarden Euro - knapp 1 Milliarde Euro mehr als vor Jahresfrist. Damit hat Infineon seine selbstgesteckten Ziele erfüllt. Analysten hatten im Konsens mit 16,22 Milliarden Euro Umsatz und 27 Prozent Rendite gerechnet.

"Die Ergebnisse sind eine erste Bestätigung auf unserem ambitionierteren Kurs, den wir als Unternehmen vor einem Jahr eingeschlagen haben", sagte Infineon-Vorstandschef Jochen Hanebeck.

Für 2023/24 stellte der größte deutsche Chiphersteller rund 17 Milliarden Euro Umsatz - plus oder minus 500 Millionen Euro - sowie eine Segmentergebnismarge von etwa 24 Prozent in der Mitte der Spanne in Aussicht - 3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Im ersten Geschäftsquartal werden rund 3,8 Milliarden Euro Umsatz und etwa 22 Prozent Marge angepeilt.

November 15, 2023 01:51 ET (06:51 GMT)