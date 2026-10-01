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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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01.10.2026 10:21:33

Infineon wird Platin-Mitglied im Open-Source Zephyr® Project

München, Deutschland  1. Oktober 2026  Die Infineon Technologies AG wird Platin-Mitglied im Zephyr® Project, einem von der Linux Foundation gehosteten Open-Source-RTOS-Ökosystem. Die erweiterte Mitgliedschaft unterstreicht den Anspruch von Infineon, die Zephyr-Unterstützung über das Mikrocontroller- (MCU-) und Wireless-Portfolio hinweg auszubauen und Entwickler-Workflows weiter zu vereinfachen. Infineon trägt so dazu bei, die Entwicklung vernetzter Geräte für Industrie-, Konsumgüter- und Automobilanwendungen zu beschleunigen und Software über verschiedene Plattformen hinweg einfacher nutzbar zu machen. Als Platin-Mitglied übernimmt Infineon eine stärkere Rolle in den strategischen Arbeitsgruppen von Zephyr und bringt seine Expertise in zentrale Themen ein  darunter gesicherte Updates und Lifecycle-Management für IoT-Geräte, Sicherheitskonzepte für Automobil- und Industriesteuerungen sowie langfristige Supportstrategien für qualifizierte Software-Baselines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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