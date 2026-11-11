11.11.2026 06:31:29

Infineon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infineon hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,71 Milliarden EUR – ein Plus von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,94 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,612 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,70 Milliarden EUR ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,15 EUR. Im Vorjahr waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,66 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 16,35 Milliarden EUR ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 16,35 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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