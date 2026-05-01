Infinico Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infinico Metals ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infinico Metals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,140 CAD. Im Vorjahr hatten -0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at