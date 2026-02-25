Infinite Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Infinite Group lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Infinite Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at