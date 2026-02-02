|
Infinite Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Infinite Group präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 USD gegenüber -0,880 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
