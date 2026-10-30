Infinitii ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Infinitii ai lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infinitii ai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,7 Millionen CAD im Vergleich zu 0,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infinitii ai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Infinitii ai im vergangenen Geschäftsjahr 2,62 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infinitii ai 2,69 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at