Infinitii ai präsentierte Quartalsergebnisse

Infinitii ai hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz wurden 0,6 Millionen CAD gegenüber 0,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,69 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,41 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at