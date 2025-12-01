Infinitii ai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Infinitii ai hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infinitii ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD im Vergleich zu 0,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at