Infinitum Copper: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Infinitum Copper hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,12 CAD. Im letzten Jahr hatte Infinitum Copper einen Gewinn von -0,320 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at