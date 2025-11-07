Infinity Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infinity Bank Registered ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infinity Bank Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at