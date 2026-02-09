Infinity Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infinity Bank Registered hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Infinity Bank Registered 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,52 Prozent auf 5,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,2 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,84 Millionen USD gegenüber 23,22 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

