Infinity Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infinity Bank Registered hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at