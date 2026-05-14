|
14.05.2026 06:31:29
Infinity Natural Resources A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Infinity Natural Resources A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infinity Natural Resources A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Infinity Natural Resources A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,270 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,84 Prozent auf 154,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!