Infinity Natural Resources A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infinity Natural Resources A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infinity Natural Resources A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Infinity Natural Resources A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,270 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 81,84 Prozent auf 154,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at